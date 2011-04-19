На главу РГА, его брата и зятя, завели уголовное дело за избиение рыбаков

Прокуратура Черновицкой области сегодня возбудила уголовное дело в отношении главы Заставновской райгосадминистрации Михаила БОЙЧУКА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.

Также возбуждено уголовное дело в отношении его родного брата, зятя и двух охранников частных прудов по ст. 27, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что 16 апреля вечером глава райгосадминистрации, превышая свои служебные полномочия, совместно с вышеупомянутыми лицами за рыбную ловлю без разрешения в пруду избили четырех рыбаков ногами, резиновыми палками, деревянными битами и прикладом ружья, приковывали пострадавших наручниками к бетонной электрической опоре.

В связи с необеспечением соблюдения прав и свобод граждан на территории района председателем Заставновской РГА, что привело к значительному негативному общественному резонансу, глава Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ сегодня утром внес представление в Администрацию Президента Украины и Кабинет министров Украины относительно освобождения руководителя района с занимаемой должности.

Четверо подозреваемых задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины.

Досудебное следствие по делу продолжается.

После возбуждения уголовного дела правоохранители арестовали охранников, зятя и родного брата М.БОЙЧУКА.

Самого М.БОЙЧУКА не задержали, поскольку тот предоставил справки о своей инвалидности.