Азаров рассказал, какие вопросы поставил ребром на переговорах о ЗСТ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что открытие рынка автоперевозок для Украины, а также увеличение квот на продажу сельхозпродукции являются принципиальными вопросами при подготовке соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Бельгии Ивом ЛЕТЕРМОМ.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что обсудил эти вопросы сегодня в ходе встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и премьер-министром Франции Франсуа ФИЙОНОМ.

«Я хочу и вам сказать, что переговоры продвигаются достаточно успешно, однако есть принципиальные вопросы, которые для Украины представляются очень важными, и я ставлю эти вопросы предельно откровенно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день рынок Европейского Союза Украине во многом интересен именно для продажи сельскохозяйственных товаров.

«Когда нам говорят, что вы получаете рынок Европейского Союза в 500 млн. человек, мы отвечаем вопросом, а что буду на этот рынок поставлять? Украина - это развивающаяся страна и значительная доля ее продукции - это продукция аграрного сектора. И как раз этот сектор комиссия Европейского Союза для нас закрывает путем введения квот и ограничений», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также высказал неудовлетворение закрытостью европейского рынка перевозок для украинских автоперевозчиков.

«У нас десятки тысяч людей заняты этим делом. Как же мы им скажем, что для вас граница закрыта? И это в тех условиях, когда наши восточные соседи наоборот открывают нам свои рынки», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина готова к компромиссу и сближение с Европой для Украины является «стратегическим путем».

«Для нас это стратегический путь – и заключение соглашения о политической ассоциации с ЕС, и введение безвизового режима. Но у нас есть и экономические интересы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ обратился к И.ЛЕТЕРМУ, как к премьер-министру страны, которая является «одним из важных участников ЕС», с просьбой помочь Украине достичь компромисса в переговорах с Европейским Союзом.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в ближайшее время Украина и Бельгия смогут подготовиться к подписанию дорожной карты двусторонних отношений на 2011-2013 годы.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.