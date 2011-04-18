В Киевсовете зарегистрировали заявление Довгого об отставке

В секретариате Киевсовета сегодня было зарегистрировано заявление секретаря горсовета Олеся Довгого об отставке по собственному желанию.

Как сообщают источники ZN.UA, на сегодня на 17:00 запланирована встреча мэра Киева Леонида Черновецкого со своей фракцией, а также с главой Киевской городской государственной администрации Александром Поповым.

На вторник, 19 апреля, намечено заседание сессии Киевсовета.

Напомним, ранее ZN.UA писало о том, что О.Довгий уже написал заявление об отставке. Однако сам О.Довгий данную информацию опроверг.

Как сообщалось, О.Довгий по неизвестным причинам перенес сессию Киевсовета с 14 на 19 апреля.

Для отставки О.Довгого необходим 61 голос депутатов. По сведениям источников, в списке возможных кандидатур на его кресло остались две — Галина Герега (депутат от ГАК, ставленница Василия Хмельницкого, спонсора Блока Литвина) и Владимир Дейнега (от Партии регионов).