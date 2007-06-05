Ющенко подписал третий указ о досрочных выборах

Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о проведении внеочередных виборыв в Верховную Раду 30 сентября 2007 года. Текст указа размещен на официальном сайте Президента.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 497/2007

О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины

Для реализации пунктов 2 и 3 Общего заявления Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины относительно безотлагательных мероприятий, направленных на разрешение политического кризиса путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, от 27 мая 2007 года

учитывая, что с 3 июня 2007 года решениями высших руководящих органов блоков политических партий «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина» в соответствии с частью шестой статьи 81 Конституции Украины досрочно прекращены полномочия народных депутатов Украины, избранных от этих избирательных блоков, что в соответствии с частью второй статьи 82 Конституции Украины и Решения Конституционного Суда Украины от 17 октября 2002 года № 17–рп/2002 повлекло за собой недееспособность Верховной Рады Украины

учитывая невозможность возобновления двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины V созыва

руководствуясь пунктом 7 части первой статьи 106 Конституции Украины, постановляю:

1. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 30 сентября 2007 года.

2. Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение в шестьдесятдневной срок к дате, отмеченной в статье 1 этого Указа, внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», других законов Украины.

3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

4. Этот Указ вступает со дня его официального опубликования.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО

5 июня 2007 года