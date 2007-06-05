Ключковский проведет пресс-конферецию в УНИАН (трансляция на 5 канале)

12-30 - В УНИАН с прямой трансляцией на 5 канале состоится пресс-конференция народного депутата пятого созыва, члена Президиума партии “Наша Украина” Юрия Ключковского на тему: “Европейская правовая экспертиза досрочных парламентских выборов в Украине”. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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