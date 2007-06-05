Социалисты подозревают, что у Ющенко есть свой сценарий

Оппозиция во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО хочет провести недемократические и непрозрачные выборы в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании парламента народный депутат Украины Виталий ШИБКО (фракция СПУ).

По его словам, «оппозиция во главе с Президентом Украины видит только один сценарий разрешения кризиса – путем недемократических, нечестных и непрозрачных выборов в Верховную Раду Украины».

По его мнению, об этом свидетельствует «дезорганизация деятельности Генеральной прокуратуры по инициативе Президента Украины с предоставлением рабочего места исполняющему обязанности генерального прокурора в Секретариате Президента, давление на Конституционный Суд и на районные суды, вмешательство в деятельность правоохранительных органов, безосновательные обвинения честных и добросовестных ее работников, лично министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО, недоведение до суда заявленных дел, а только распространение сплетен, нежелание идти к завершению конституционной реформы, направленной на усовершенствование механизма сдерживания и противовесов, четкого распределения власти».

В.ШИБКО отметил, что фракция СПУ предупреждает, что «любое использование силы или безответственные действия, которые могут привести к усилению нынешнего кризиса, невыполнение договоренностей от 27 мая, нанесет большой вред европейским перспективам Украины, усилит негативный имидж ее в мире».

«Ответственность за это будет нести лично Президент Украины, его окружение и лидеры оппозиции», - отметил В.ШИБКО.