Тимошенко поняла, что «противвсехи» ей больше не мешают

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует, что новый закон о выборах в Верховную Раду станет аналогом закона о местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после посещения Генеральной прокуратуры.

«Я думаю, что то, что они готовят, являются точной копией закона о местных выборах», - сказала лидер “Батькивщины”.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что закон о местных выборах был раскритикован евросообществом. «Но думаю, что по этому же сценарию они готовят и парламентские выборы», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя намерение изъять из бюллетеней графу «против всех», Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это не будет иметь никакого значения, если власть настроена на фальсификацию этих выборов. «Они просто поставили задачу при полном падении рейтинга сфальсифицировать выборы», - сказала она.

Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО во время последних президентских выборов развернула мощную информационную кампанию с тем, чтобы убедить избирателей игнорировать саму возможность проголосовать «против всех». А после неоднократно возлагала ответственность за свой проигрыш на «противсехов». А также требовала от национал-патриотов, призывавших или голосовать против всех, или не ходить на выборы вообще, «признать этот грех и, возможно, его искупить»