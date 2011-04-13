Эксперт: формула «3+1» с Украиной России неинтересна

Эксперт-международник, профессор Киевского Национального университета им. Т.Шевченко Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА считает, что Россия не заинтересована в сотрудничестве Украины с Таможенным союзом по формуле «3+1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции на тему: «Итоги визита Владимира ПУТИНА в Украину».

По словам эксперта, для того, чтобы сработала формула «3+1», нужно, чтобы не только Украина на это согласилась, но и Россия восприняла эту формулу. «А зачем России такая формула, ей Украина интересна как член Таможенного союза, потому что для России это геополитический проект, а не экономический. Поэтому Россия в таком пакетном соглашении будет просто не заинтересована, это не дает втянуть Украину в этот российский интеграционный проект», - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

Он отметил, что Россия выстраивает с Украиной классическую неоколониальную модель отношений.

«При такой неоколониальной модели Россия заинтересована создать замкнутые циклы производства за счет перевода украинских предприятий и производства продукции на территорию России. После того, как заводы, подобные «Антонов» и «Мотор Сич», будут построены на территории России, в Украине эти заводы просто закроют», - сказал эксперт.

Он также отметил, что в случае, если Украина станет членом Таможенного союза, переговоры с ЕС о зоне свободной торговли будет вести уже не Киев, а Москва.

Эксперт считает, что Украине стратегически выгодно иметь зону свободной торговли с ЕС. По словам Г.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, основными для модернизации украинской экономики являются инвестиции и технологии.

«Если мы посмотрим на судьбу инвестиций в наших экономических отношениях, то 70% иностранных инвестиций - это инвестиции ЕС, а не России. Россия использует только теневые схемы для скупки украинских предприятий, она не вкладывает в новые технологии, в модернизацию», - сказал он.

Эксперт также отметил важность формирования прозрачной европейской бизнес-среды в Украине. По его убеждению, это станет возможным, когда Украина войдет в зону свободной торговли с ЕС.

«Если мы идем в зону свободной торговли с ЕС, мы выигрываем стратегически, а если в Таможенный союз, стратегически мы проигрываем. Возможно, определенные тактические преимущества получим, но по Харьковским соглашениям мы видим, что это дырка от бублика, потому что реально никаких экономических преференций за Харьковские соглашения мы не получили», - добавил Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.