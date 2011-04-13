Газовое дело на Тимошенко ГПУ завела, чтобы «подгадить» Путину?

Большинство политических экспертов считает, что Генеральная прокуратура Украины возбудила новое уголовное дело против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с целью дискредитации главы правительства РФ Владимира ПУТИНА накануне президентских выборов в России.

Как сказал в ходе опроса, проведенного “Політичною думкою”, доцент Киево-Могилянской академии Игорь ЛОСЕВ, нынешняя власть «не является украинской», поэтому «она пойдет на любые уступки России. Украина и национальные интересы никакой ценности для нее не представляет».

Что касается нового уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО, то эксперт «не является сторонником того газового соглашения, которое она подписала. Ей нужно тогда было хлопнуть дверями и сказать, что она не будет подписывать такого соглашения, и в знак протеста, и против давления со стороны Кремля и против провокационной позиции ЮЩЕНКО она уходит в отставку. Тогда бы она стала Президентом Украины”.

Уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО, считает И.ЛОСЕВ, возбуждено, “чтобы давить на ПУТИНА. Мол, если в судебном порядке мы установим, что это соглашение является вредным для Украины, то придется его пересматривать. Хотя в том же контракте есть пункт, который и без этого дает возможность его пересматривать. Такая возможность есть, однако нынешняя власть манипулирует газовым контрактом, и ничего не хочет сама делать. Никаких серьезных переговоров на эту тему не было. Если бы эта власть хотела пересмотреть газовое соглашение, то она не пошла бы на харьковские капитуляции, где она продала национальные интересы за 5 копеек. Тогда можно было четко затронуть вопрос об изменении газовых контрактов. Мол, если не будет изменений в этом контракте, то мы можем жестко подойти к условиям пребывания ЧФ России в Крыму”.

“В конечном итоге, - отметил эксперт, - если они уже шли на такую торговлю национальными интересами, территорией страны, то нужно было добиваться 80% скидки от стоимости газа, как минимум”.

“Дело же против ТИМОШЕНКО, - считает И.ЛОСЕВ, - является фарсом и завершится пшиком. Простите, кто возглавляет комиссию по расследованию этих соглашений. Госпожа БОГОСЛОВСКАЯ по всему Крыму установила огромные биг-борды с призывом передать Севастополь на 50% под контроль России. И этот человек, который призывал передать часть территории другому государству, фактически совершил преступление, рассказывает, что нужно делать с ТИМОШЕНКО. Здесь БОГОСЛОВСКУЮ нужно привлекать к уголовной ответственности”.

По мнению эксперта, если нынешняя власть посадит Ю.ТИМОШЕНКО, “то она станет национальным героем наподобие Нельсона МАНДЕЛЫ. Не нужно также забывать, что у западных стран терпение может окончательно лопнуть”.

Как считает политолог Вадим КАРАСЕВ, уголовным делом против Ю.ТИМОШЕНКО за газовые соглашения власть стремится лишить ее возможности участия в избирательной кампании в парламент в следующем году. “Это и есть сверхзадача нынешней власти. ТИМОШЕНКО в планах власти должна либо сидеть, либо быть осужденной”, - сказал он.

Относительно визита В.ПУТИНА в Украину и его планов В.КАРАСЕВ отметил, что “российскую сторону интересует полный контроль над Украиной. В частности, Украина должна быть в Таможенном союзе, а затем в Едином экономическом пространстве. Если Украина пойдет на эти уступки, то может еще больше потерять независимость”.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО убежден, что украинскую власть сейчас “больше всего интересует не газовые соглашения и даже не ТИМОШЕНКО, а сам ПУТИН, поскольку уголовные претензии украинской Генпрокуратуры к ТИМОШЕНКО одинаково задевают и второго подписанта газовых соглашений - ПУТИНА. Не исключено, что Генпрокуратуре по делу против ТИМОШЕНКО придется брать определенную информацию по газовым договорам и у ПУТИНА. А это уже можно квалифицировать как намерение дискредитировать ПУТИНА накануне выборов в РФ. Это игра в интересах МЕДВЕДЕВА и открытая дискредитация Владимира ПУТИНА”.

По словам политолога, “ТИМОШЕНКО украинскую власть интересует лишь в этом контексте, поскольку это способ надавить на ПУТИНА. Все переговоры относительно каких-либо соглашений проходят на высшем уровне, имеют жесткие юридические обоснования, и в Генпрокуратуре прекрасно понимают, что не смогут привлечь ТИМОШЕНКО к ответственности”.

“Заявления же представителей власти о том, что, мол, ТИМОШЕНКО подписала такие газовые соглашения, которые являются катастрофическими для украинской экономики, – это лишь способ отвлечения от личного обогащения министров-капиталистов правительства АЗАРОВА, власти в целом и стремительного наращивания капиталов олигархами за последние годы. У нас сейчас самое богатое правительство за всю историю Украины, поэтому власть переводит стрелки на ТИМОШЕНКО, чтобы отвлечь общество”, - заметил В.НЕБОЖЕНКО.

По мнению руководителя Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимира ФЕСЕНКО, говорить об уступках России еще рановато. “Теоретически говорят все о шельфе Черного моря, Таможенном союзе и других проектах. Как будет реально, увидим”, - отметил он.

Как считает эксперт, “дело против ТИМОШЕНКО возбуждено, скорее, для ее дискредитации. Власть будет активно использовать эту тему в СМИ, ориентируясь в основном на сторонников ТИМОШЕНКО. Власть таким образом ищет новую аргументационную базу для Генпрокуратуры, поскольку по предыдущим делам аргументов не хватает”.

Как считает политический аналитик Владимир ЦИБУЛЬКО, “провозгласив в унисон с ЮЩЕНКО главным источником зла в Украине Юлию ТИМОШЕНКО, власть решает для себя две важнейшие задачи - устраняет политического конкурента и находит виновника собственных промахов. Только не исключено, что раскручивание сценария с ТИМОШЕНКО может быть выгодным еще и третьей стороне, а конкретно - одному из российского дуумвирата. А еще точнее, раскручивая коррупционную составляющую с украинской стороны, можно будет такую же составную газового соглашения раскрутить и с российской стороны, что на определенном этапе может гипотетически усилить Дмитрия МЕДВЕДЕВА в противостоянии с ПУТИНЫМ. А что такое противостояние начинает набирать обороты, то трудно не заметить”.

“Нынешней Банковой, - отметил эксперт, - так кажется, что именно МЕДВЕДЕВ может быть более приемлемым и понятным партнером, чем ПУТИН. Особенно при условии, если акцентировать на определенной частной заинтересованности в недалеком прошлом именно в победе ТИМОШЕНКО в президентских гонках”.

Что же касается газовых соглашений, отметил В.ЦИБУЛЬКО, то “давление на российскую сторону вряд ли можно оказать именно через судебное преследование Юлии ТИМОШЕНКО. Разве что сама ТИМОШЕНКО может напроситься в главные акционеры такого давления. Но тогда власти придется с ней делить политические дивиденды”.