Жвания поведет свою партию на выборы

Партия Христианско-Демократический союз намерена принимать участие в выборах в Верховную Раду в 2012 году.

Об этом сообщил народный депутат, секретарь ХДС Давид ЖВАНИЯ вчера на заседании Политического бюро Ассоциации христианских демократов Восточной Европы, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Также Д.ЖВАНИЯ сообщил, что ХДС стремится консолидировать украинскую христианскую демократию.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что на заседании Политического бюро Ассоциации христианских демократов Восточной Европы, участие в котором приняли руководители христианско-демократических партий Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси, Латвии, России, Армении и Эстонии, было принято решение о дальнейшем расширении Ассоциации.

«Мы постоянно ведем переговоры, и думаю, что вскоре к нам присоединятся еще несколько партий из стран Восточной и Центральной Европы, например, Словакии и Литвы. Наша цель – ликвидация границ между «старой» и «новой» Европой. Мы не несем в политику религию, а стремимся обеспечить справедливость, решая «клубок» социальных проблем», - отметил Д.ЖВАНИЯ.

На заседании Бюро также было принято решение о принятии в ряды Ассоциации Христианско-Демократического союза Латвии.

В то же время участники заседания определили сферу защиты прав ребенка и семьи приоритетной в работе Ассоциации в 2011 году, согласовали стратегию своей деятельности, план работы на ближайший год, утвердили символику и т.п.

***Ассоциация христианских демократов Восточной Европы была основана в сентябре 2009 года на конференции христианских демократов Восточной Европы в г. Севане (Армения). Инициатива создания Ассоциации принадлежит украинским христианским демократам с целью содействия активизации контактов между христианскими демократами Европы.