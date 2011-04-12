МИД Украины попросит Вашингтон откорректировать отчет Госдепа?

Министерство иностранных дел Украины не видит «политического подтекста» в ежегодном отчете Государственного департамента США о соблюдении прав человека в Украине в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Мы не видим политического подтекста в указанном ежегодном отчете, который касается обзора ситуации в более 190 странах мира», - сказал он.

По словам О.ВОЛОШИНА, об этом свидетельствует тот факт, что во время презентации документа госсекретарь США Хилари КЛИНТОН никоим образом не акцентировала внимание на ситуации в Украине.

О.ВОЛОШИН отметил, что отчет за 2010 год содержит в целом положительные оценки относительно Украины на протяжении первого года президентства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Он подчеркнул, что МИД Украины и все причастные ведомства, в частности в сфере правоохранительной деятельности, внимательно проанализируют выводы американских экспертов относительно состояния дел в сфере защиты прав человека в Украине и, в случае наличия достаточных оснований, внесут соответствующие коррективы на будущее как в планы совершенствования законодательства, так и его применения.

«После проработки ежегодного отчета украинская сторона передаст Вашингтону информацию о корректировке отдельных частей доклада в случае выявления неточностей или неверной трактовки фактов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Государственный департамент США обнародовал ежегодный отчет о состоянии соблюдения прав человека в мире.

В отчете сказано, что ситуация с соблюдением прав человека в Украине является крайне критической.

Государственный департамент США обращает внимание на увеличение случаев ограничения свободы собраний, а также усиление коррупции в правительстве и обществе.

В отчете содержится критика неэффективной и коррумпированной судебной системы в Украине и приводятся примеры увеличения давления на СМИ, как самоцензуры среди владельцев СМИ и журналистов, так и избиение журналистов.