Голосование началось почти организовано

Голосование в Украине началось организованно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

«Голосование началось в государстве почти организовано», - сказал он.

По словам Я.ДАВЫДОВИЧА, на сегодняшний день зарегистрировано 64 правонарушения, которые в той или иной степени касаются выборов. В частности, зафиксировано два преступления – в г. Дымер Киевской области на избирательном участке №28 92-го избирательного округа была брошена бутылка с зажигательной смесью, в результате чего был поврежден пол в помещении участка и малые урны. В то же время Я.ДАВЫДОВИЧ отметил, что избирательная документация и бюллетени не повреждены, урны заменены, и голосование проводится.

Он также сообщил, что в Донецке в квартиру одного из руководителей городской организации КПУ тоже бросили бутылку с зажигательной смесью, однако пожар погасил сам хозяин квартиры.

По словам Я.ДАВЫДОВИЧА, остальные случаи правонарушений касаются наличия агитационных материалов компрометирующего характера против разных политических сил, в частности, такие случаи зафиксированы в Киевской, Закарпатской, Запорожской областях и Крыму.

Председатель ЦИК заметил, что некоторые комиссии начали работу с опозданием на 5-10 минут.