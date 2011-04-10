Лавринович: кому еще неясно, какую систему предложит Янукович?

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заверяет, что уже завтра будут обнародованы все основные положения закона о выборах в Верховную Раду, а через неделю и сам целостный закон.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу в воскресенье.

"В понедельник будут обнародованы уже все без исключения концептуальные положения, на которых после выбора предложений членов рабочей группы с разными аргументами остановится глава государства", - сказал министр.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ прибавил, что поскольку поэтапно шло согласование относительно составных частей, то "в течение недели будет завершена работа над этим черновиком, и она станет предметом для рабочей группы и будет обнародована очень широко".

"Уже в середине апреля будут известны не только концептуальные положения, в понедельник будут обнародованы все. А через неделю будет обнародован текст", - сказал он.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ заверил, что следующие парламентские выборы состоятся по смешанной системе. Потому что, как отметил министр, нынешний Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, баллотируясь на эту должность, заявил, что будет предлагать, чтобы выборы в ВР происходили по смешанной системе и теперь выполняет это свое обещание.

"У кого есть сомнения, что он будет предлагать именно эту избирательную систему и будет прилагать усилия, чтобы убедить в необходимости ее поддержки? Кому еще это неясно?" - спросил министр.

Он отметил, что в Украине и за ее пределами есть политики, которым это не нравится.

В то же время, прибавил министр, по предварительным предложениям, закон не содержит ограничений на участие в выборах партиям, зарегистрированным меньше года до дня выборов.