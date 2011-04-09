Кузьмин обещает рассказать, почему задержали Комарницкого

Первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН обещает в понедельник, 11 апреля, на пресс-конференции рассказать почему 8 апреля был задержан председатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевраде Денис КОМАРНИЦКИЙ.

Об этом Р.КУЗЬМИН заявил УНИАН.

"В понедельник я скажу об этом на пресс-конференции в Генпрокуратуре, на Резницкой (улица, на которой находится ГПУ, - УНИАН), ориентировочно в 14 часов", - сказал он.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, правоохранительные органы задержали Д.КОМАРНИЦКОГО, вероятно, из-за скандала вокруг отчуждения из коммунальной собственности пакета акций ХК "Киевгорстрой" и пакетов акций других коммунальных предприятий.

В то же время в пресс-службе Генпрокуратуры 9 апреля сообщили, что Д.КОМАРНИЦКОМУ на протяжении трех суток будет выдвинуто обвинение и избрана мера пресечения.

Однако, в пресс-службе не уточнили, за что именно был задержан Д.КОМАРНИЦКИЙ, предположив лишь, что "это, наверняка, связано с его деятельностью в Киевраде".