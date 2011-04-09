Регионалы хотят запретить продажу земли иностранцам лишь на первом этапе?
Учли "определенные опасения"...
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ убежден, что Верховная Рада на первом этапе земельной реформы не должна давать разрешение на продажу земель сельскохозяйственного назначения иностранцам.
Об этом он сказал в эфире программы "Большая политика” на телеканале “Интер” в пятницу вечером.
По словам А.ЕФРЕМОВА, в парламенте уже разработаны два законопроекта, которые должны облегчить процесс продажи земель. Это законопроект о земельном кадастре и законопроект, непосредственно связанный с рынком земли.
Как отметил А.ЕФРЕМОВ, власть понимает, что на сегодняшний день большинство граждан Украины против продажи земли из-за определенных опасений. В частности, по его мнению, эти опасения заключаются в том, что все украинские земли могут быть проданы иностранным гражданам.