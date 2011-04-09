ГлавКРУ: в Украине сохранились все схемы разворовывания госсредств

Председатель Главного Контрольно-ревизионного управления Украины Петр АНДРЕЕВ считает, что в Украине сохранились все схемы разворовывания государственных средств.

Об этом он заявил еженедельнику "Зеркало недели. Украина" (№ 13, 8-15 апреля).

«Я понимаю, что наживаю себе этими словами массу врагов, но я действую в соответствии с функциями и задачами, которые возложены на меня законодательством и главой государства», - сказал глава ГлавКРУ.

По словам П.АНДРЕЕВА, ГлавКРУ провело аудит состояния экономики страны за 2008-2009 годы, обнаружив различных финансовых нарушений на сумму 93 млрд. грн.

«Установлены конкретные лица, директора государственных предприятий, которые проводили глубоко убыточную для государства и выгодную для конкретных коммерческих структур деятельность. Но, к сожалению, к нашим рекомендациям о необходимости уволить запятнавших себя руководителей в большинстве случаев не прислушиваются», - сказал он.

«Вопреки документам, министры перезаключают контракты с директорами госпредприятий и сохраняют таким образом те же схемы, которые действовали при прошлом правительстве. На последнем заседании Кабмина по поручению премьер-министра я поднимал этот вопрос - органы управления не реагируют ни на какие материалы, касающиеся действий должностных лиц, допускающих финансовые нарушения», - сообщил П.АНДРЕЕВ.

«Я сказал: «Николай Янович (АЗАРОВ), я могу каждый год докладывать на заседаниях Кабмина о воровстве бюджетных средств и коррупции, и мы будем говорить об одних и тех же нарушениях, потому что по сути ничего не меняется. Наверное, такая ситуация устраивает органы управления, но она не устраивает нас как финансовую инспекцию. Если такое отношение к расходованию бюджетных средств сохранится, мы никогда не проведем качественные реформы и никогда не решим социально-экономические проблемы государства», - отметил председатель ГлавКРУ.

На вопрос, лоббируют ли министры действующего правительства мошеннические схемы работы, П.АНДРЕЕВ ответил: «К сожалению, в некоторых случаях это выглядит именно так».