Кравчук обещает Януковичу место в истории и свою поддержку

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что нынешний глава государства ЯНУКОВИЧ намерен “демонтировать олигархически коррумпированную систему власти в государстве”.

Об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном телеканале в пятницу вечером.

Л.КРАВЧУК отметил: «Я вижу, что в докладе (ежегодное послание Президента Верховной Раде - УНИАН), в его действиях есть признаки того, что он хочет».

При этом он добавил, что «если Президент ЯНУКОВИЧ демонтирует или хотя бы начнет демонтировать олигархически коррумпированную систему власти в государстве в целом и изменит доверие людей к закону, придет к новой Конституции, над которой уже начали работать, то я абсолютно убежден, что Виктор Федорович станет в истории человеком, который это начал».

В то же время Л.КРАВЧУК заявил, что «если не начнет - будет как все».

По его словам, у В.ЯНУКОВИЧА на сегодняшний день «есть воля и есть поддержка», чтобы изменить систему власти.

Л.КРАВЧУК отметил, что готов поддержать В.ЯНУКОВИЧА, «если я увижу, что он сделает хоть один шаг в направлении демонтажа той системы, которую создали мы все». «Если Президент скажет, что он берется за это, то я буду с ним, независимо от политических вкусов», - заверил он.

По словам первого Президента Украины, на сегодняшний день данный процесс еще не начался. «Нас еще петух не клюнул в голову. Петух уже над нами. Только клюв поставит - и тогда будет беда», - сказал Л.КРАВЧУК.

Говоря о резонансе после ряда кадровых перестановок в Администрации Президента, в частности, комментарии по этому поводу народных депутатов, Л.КРАВЧУК отметил: “Это дело Президента и ЛЕВОЧКИНА, и больше никого”. “А все пусть молотят свой сноп”, - добавил он.

Л.КРАВЧУК посоветовал депутатам заниматься разработкой и принятием законопроектов.