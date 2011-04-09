Кучма подал ходатайство о выезде из Украины

Адвокаты экс-президента Украины Леонида Кучмы подали ходатайство в Генпрокуратуру о разрешении на выезд в Москву, сообщает сайт фонда "Украина".

В пятницу, 8 апреля, в 11 утра адвокаты Кучмы, который сейчас находится на подписке о невыезде, подали ходатайство о разрешении на временный выезд с постоянного местожительства.

Адвокаты предоставили следователю приглашение из Москвы от Оргкомитета по проведению 50-летия полета первого человека в космос. Экс-президента Украины, который на протяжении 1960-1990-х годов работал на космодроме Байконур, КБ "Южное" и ПО «Южный машиностроительный завод», в частности 1986-1992-м - генеральным директором, приглашают на праздничные мероприятия, которые состоятся 12 апреля в Большом Кремлевском Дворце.