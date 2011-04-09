Королевская презентовала в Сумах гражданскую акцию «Вперед»

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на встречах с общественными организациями города Сумы презентовала Всеукраинскую гражданскую акцию «Вперед», инициированную организаторами и участниками Налогового и Автомобильного майданов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, Н.КОРОЛЕВСКАЯ на встрече с жителями Сум заявила: «Наши цели – добиться прекращения социальных экспериментов власти над народом, остановить политические и экономические репрессии, обеспечить конкурентное развитие экономики 21-го века, установить жесткий контроль общества над властью, принять пакет законопроектов «Народные реформы».

Народный депутат отметила, что на встречах с людьми ей все чаще говорят, что из-за роста цен и тарифов у людей осталось лишь одно право выбора: купить хлеб или молоко, потому что на то и другое денег уже не хватает. «Так вот, такое право выбора нам не нужно!» - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета ВР отметила, что экономика – это живой организм. «Его можно не кормить день, два, десять. Но потом наступит истощение. Точно так же истощилась украинская экономика, жизненные силы которой подходят к концу. Поэтому необходимо оживить экономику, дать ей новые импульсы для развития», - считает глава парламентского комитета.

Народный депутат подчеркнула, что законодательные инициативы, зарегистрированные ею в Верховной Раде, направлены на то, чтобы остановить падение экономики, восстановить производство, повысить легальные зарплаты, обеспечить минимальные стандарты жизни людей.

«Мы предложили пакет законопроектов, которые разрабатывались сами людьми во всех регионах страны. Люди объединились на Налоговом майдане и АвтоМайдане для защиты гражданских прав и свобод, чтобы остановить беспредел власти и разрушение экономики. Мы хотим объединить Восток и Запад, потому что мы - единая страна, мы - патриоты своей страны, и мы не позволим ее разрушить», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В Сумах депутат также провела встречу с гражданами на рынке Центральный, обсудила актуальные вопросы развития бизнеса в Украине с представителями делового сообщества на круглом столе в гостиничном комплексе «Воскресенский», провела пресс-конференцию в «Пресс-Клубе», а также посетила завод по производству керамической плитки ООО «Керамейя».

Справка УНИАН. Участники на Налогового майдана и АвтоМайдана решили объединиться и начать Всеукраинскую гражданскую акцию «Вперед» после того, как члены правительства не пришли на встречу с предпринимателями 5 апреля, несмотря на поручение премьер-министра провести переговоры.

Пакет из 7 законопроектов, получивший неформальное название «Народная реформа», был разработан Н.КОРОЛЕВСКОЙ в тесном сотрудничестве с предпринимателями всей Украины в рамках деятельности Совета предпринимателей Украины. В него входят такие законопроекты:

проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№ 8276), который полностью отвечает интересам развития экономики и государства;

поправки в Налоговый кодекс, которые позволят относить на валовые расходы юридических лиц товары и услуги предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (законопроект № 8217-2);

поправки в Налоговый кодекс по отмене налоговой отчетности о доходах физических лиц (законопроект № 8217-3);

изменения в закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» об отмене единого взноса для пенсионеров и инвалидов (законопроект № 8287);

законопроект №8018 – мораторий на проверки предпринимателей, работающих по упрощенной системе, до 1 января 2012 года;

законопроект №7535, предусматривающий усиление ответственности должностных лиц за создание препятствий ведению предпринимательской деятельности;

законопроект №7536 о пересмотре потребительской корзины, что приведет минимальные социальные стандарты в соответствие с потребностями жизни.