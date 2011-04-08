Януковича просят ветировать закон, который «нарушает права Тимошенко»

Народный депутат, лидер партии «Украина Будущего» Святослав ОЛИЙНЫК обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧА с предложением применить вето к Закону «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела» как к такому, который существенно сужает права обвиняемого и его защитника в уголовном процессе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ОЛИЙНЫКА.

«Этот законопроект сужает существующий объем прав обвиняемого в рамках уголовного процесса, что является недопустимым, учитывая тот факт, что действующее в Украине уголовно-процессуальное законодательство и так является недемократическим и устаревшим наследством советской системы, ведь сегодня действует кодекс 1961 года”, - отметил депутат.

По его убеждению, принятый сегодня Верховной Радой законопроект усиливает неравенство обвинения и защиты, полностью нивелируя принцип состязательности в уголовном процессе.

С.ОЛИЙНЫК также подчеркнул, что парламентский комитет по вопросам правосудия, членом которого он является, по результатам рассмотрения проекта этого закона большинством голосов рекомендовал отправить его на доработку авторам, но это решение было проигнорировано.

«Можно по-разному относиться к КУЧМЕ, ЛУЦЕНКО и ТИМОШЕНКО, но и они, и каждый гражданин этой страны должны быть обеспечены правом на защиту в уголовном процессе», - добавил народный депутат.

Как сообщалось, сегодня ВР 263-мя голосами приняла законопроект № 8006, которым были внесены изменения в статью 218 Уголовно-процессуального кодекса.

Внесенные в УПК изменения предусматривают, что следователь по согласованию с прокурором или прокурор имеют право вносить в суд представление, которым обвиняемого и его защитника по решению суда могут ограничить в сроках ознакомления с возбужденным уголовным делом.

Законопроект вызвал возмущение у депутатов фракции «БЮТ-Батькивщина», которые считают, что его принятие направлено лично против Юлии ТИМОШЕНКО и других оппозиционных чиновников, которые проходят по уголовным делам в качестве обвиняемых.

После того, как первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК отключил микрофон народного депутата от фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрия ПРОКОПЧУКА, который делал доклад о поправках к упомянутому законопроекту, представители его политсилы заблокировали трибуну Верховной Рады. В результате ни одна из поправок оппозиции учтена не была.

Авторами законопроекта являются внефракционные депутаты, бывшие члены фракции БЮТ Игорь РЫБАКОВ и Владимир КАПЛИЕНКО.

Народный депутат С.ОЛИЙНЫК является председателем подкомитета по вопросам уголовно-процессуального законодательства Комитета ВР по вопросам правосудия. 17 августа 2010 указом Президента Виктора ЯНУКОВИЧА № 820 С.ОЛИЙНЫК был введен в состав рабочей группы по вопросам реформирования уголовного судопроизводства.