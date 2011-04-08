Задержали главу фракции блока Черновецкого в Киевсовете

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили факт задержания председателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса КОМАРНИЦКОГО.

Как сказали УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры: «Мы подтверждаем этот факт».

Больше подробностей в ГПУ пока не предоставили.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, правоохранительные органы задержали Д.КОМАРНИЦКОГО, вероятно, из-за скандала с отчуждением из коммунальной собственности пакета акций ХК "Киевгорстрой" и пакетов акций других коммунальных предприятий.