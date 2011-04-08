Задержали главу фракции блока Черновецкого в Киевсовете
17:50, 08 апреля 2011Политика
3612 0
ГПУ подтвердила
В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили факт задержания председателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса КОМАРНИЦКОГО.
Как сказали УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры: «Мы подтверждаем этот факт».
Больше подробностей в ГПУ пока не предоставили.
Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, правоохранительные органы задержали Д.КОМАРНИЦКОГО, вероятно, из-за скандала с отчуждением из коммунальной собственности пакета акций ХК "Киевгорстрой" и пакетов акций других коммунальных предприятий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter