Янукович: безопасность украинских АЭС - дело чести Кабмина

Все меры безопасности на украинских АЭС должны быть должным образом профинансированы. Об этом сегодня во время заседания совета национальной безопасности и обороны заявил Президент Украины Виктор Янукович.

"Следует четко по графику осуществлять необходимые капиталовложения. Решение этого вопроса - это дело, как говорят, чести Кабинета Министров", - отметил Президент.

Он отметил, что неотложным заданием для всех органов государственной власти является подготовка и обеспечение принятия законов по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности атомной энергетики Украины.

"Необходимым считаю принятие на основе обновленного законодательства новой общегосударственной целевой программы преодоления последствий чернобыльской катастрофы", - отметил Президент.

Он также отметил, что поддержка и постоянное повышение безопасности атомных электростанций с соблюдением требований, норм, правил, стандартов ядерной и радиационной безопасности, воплощение передовой международной практики "должны быть наивысшими приоритетами".