Вице-премьер: Грузия через 2-3 года будет готова к вступлению в НАТО

Грузия намерена продолжить реформы, которые были позитивно оценены Североатлантическим альянсом, и полагает, что через 2-3 года с технической точки зрения страна будет готова к вступлению в НАТО, заявил вице-премьер Грузии, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгий Барамидзе.

Заявление последовало после встречи со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем, прибывшим в Тбилиси в четверг.

По словам Барамидзе, у Грузии есть все необходимые инструменты на пути интеграции в НАТО - Ежегодная Национальная программа (ANP) и комиссия "Грузия-НАТО". "У Грузии есть все для того, чтобы продолжить те демократические реформы и реформы в сфере обороны и безопасности, которые до сих пор были оценены позитивно, и стать членом НАТО. Естественно, на это понадобится определенное время, мы полагаем, что понадобится 2-3 года для того, чтобы подготовиться с технической точки зрения", - цитирует РИА "Новости".

В рамках визита в Грузию Аппатурай провел также встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, главой МИД Григолом Вашадзе, председателем парламента и рядом депутатов, представителями оппозиции, а также со студентами Тбилисского государственного университета.