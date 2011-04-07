Мартынюк напомнил рассеянным нардепам, чтобы записывались

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на вечернем заседании парламента, призывает народных депутатов регистрироваться, напомнив, что со среды, 6 апреля, на сайте ВР размещается информация по этому поводу.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что «со среды на сайте Верховной Рады размещается информация по поводу нашей регистрации возле столов регистрации».

На вечернем пленарном заседании зарегистрировались 378 народных депутатов, и эта информация высветилась на табло в сессионном зале.