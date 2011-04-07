В КПУ сокрушаются, что Янукович промолчал о русском языке

Народный депутат Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (фракция КПУ) считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ умолчал в послании к Верховной Раде о своем отношении к культуре и к русскому языку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам.

По словам А.АЛЕКСАНДРОВСКОЙ, сегодня в ходе выступления в парламенте были высказаны позиции по многим вопросам, по которым В.ЯНУКОВИЧ высказывался и раньше. В то же время, сказала депутат, Президент умолчал о своем отношении «в частности, к культуре и к русскому языку». «Это очень серьезный вопрос, который трогает многих граждан», - добавила она.

При этом А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ подчеркнула, что, к сожалению, Президент не сказал, как будет решаться вопрос о росте цен, поскольку именно этот фактор не даст возможность преодолеть бедность в Украине. По ее словам, «мы этого не услышали и мы в жизни этого не увидели».