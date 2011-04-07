Кто из регионалов не пришел на выступление Януковича

В Верховной Раде во время выступления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА присутствовали 398 из 450 народных депутатов.

Соответствующая информация по результатам электронной регистрации размещена на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, фракция Партии регионов была представлена 189 из 190 депутатов. Согласно информацией сайта, в зале присутствовал Ренат АХМЕТОВ. Антон ЯЦЕНКО, который недавно вступил во фракцию Партии регионов, отсутствовал.

Из 105 депутатов фракции "БЮТ-Батькивщина" выступление В.ЯНУКОВИЧА слушали 73 депутата. Отсутствовали Виталий ЧЕПИНОГА, Виталий ЧУДНОВСКИЙ, Константин ЖЕВАГО, Евгений ЗИМИН, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и ряд других.

Фракция "Наша Украина - Народная самооборона" была представлена 56 из 68 народных депутатов. Выступление В.ЯНУКОВИЧА не услышали Геннадий МОСКАЛЬ, Юрий ГРЫМЧАК, Владимир АРЬЕВ, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий СТЕЦЬ и другие.

В полном составе присутствовали фракции КПУ (25 депутатов) и Народной партии (20 депутатов).

Из 22 внефракционных депутатов присутствовали 17, а также 18 из 20 депутатов группы "Реформы во имя будущего".

Информация о письменной регистрации народных депутатов на официальном сайте парламента отсутствует.