Докладчик ПАCЕ обеспокоена свертыванием демократии в Украине

Докладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Мариетта де ПУРБЕ-ЛУНДИН выразила обеспокоенность свертыванием демократии в Украине.

Об этом она сказала сегодня во время встречи с лидером партии "Батькивщина" Юлией ТИМОШЕНКО, сообщается на сайтеЮ.ТИМОШЕНКО.

По словам Мариэтти де ПУРБЕ-ЛУНДИН, особую обеспокоенность в ПАСЕ вызывает то, как были приняты изменения в Конституцию, качество судебной реформы, которая была принята в большой спешке, не ожидая и не смотря на выводы Венецианской комиссии, а также проведение местных выборов, которые признаны не отвечающие европейским стандартам.

В связи с этим докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ призвала власти Украины выполнить свои обещания относительно реформирования судебной системы и избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и ПАСЕ.

"В конце прошлого года в резолюции ПАСЕ по Украине мы уже выражали свою обеспокоенность относительно сворачивания демократии в Украине. К сожалению, ситуация не улучшилась", - констатировала она.

Во время встречи речь шла также о других аспектах мониторинга ПАСЕ по Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила ПАСЕ за поддержку развития демократии в Украине и выразила убеждение, что возвращение Украины на демократический путь развития зависит от общих усилий украинской оппозиции, гражданского общества и международного сообщества.

"Мы должны решительно действовать, чтобы не допустить установления авторитаризма в Украине и вернуть наше государство к демократии и реальной европейской перспективе", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.