В ГПУ заявляют, что у них нет материалов о злоупотреблениях Черновецкого

В Генеральной прокуратуре Украины пока нет оснований и материалов для того, чтобы возбуждать уголовное дело по факту злоупотреблений мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды на основании заявлений, сделанных на днях председателем Киевской городской государственной администрации Александром ПОПОВЫМ.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Генпрокуратуре, заметив, что никаких материалов от контролирующих органов на основании которых прокуратура могла бы решить вопрос возбуждать или не возбуждать уголовное дело, не поступало. Вместе с тем собеседник агентства заметил, что высказывание председателя КГГА еще не является основанием для открытия любого дела, поскольку, учитывая течение событий в столичной мэрии, эти заявления можно отнести к «политическим разборкам, которые должны решаться во внутреннем кругу».

Как сообщал УНИАН, 31 марта на сессии Киевсовета А.ПОПОВ раскритиковал работу Совета, заявил о значительных убытках, нанесенных обществу вследствие принятых им неправомерных решений об отчуждении земель и недвижимости.

По данным А.ПОПОВА, в период с 2007 года по июль 2010 года территориальное общество города потеряло 3500 гектаров земли, оценочная стоимость которых составляет 75 млрд. грн. За преступной схемой, которая на протяжении многих лет действовала в городе, выделенные земельные участки мгновенно несколько раз перепродавались и в конечном итоге были сконцентрированы в руках нескольких лиц, отметил председатель КГГА.

Во время выступления А.ПОПОВ выразил предположение, что незаконные разрешения на землеустроительную документацию при отводе земель в столице давали заместитель киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ или сам мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.