Кузьмин: на пленках опознаны голоса Кучмы, Кравченко, Литвина и Деркача

После фоноскопической экспертизы записей бывшего охранника Президента Украины Леонида КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО установлены голоса Л.КУЧМЫ, экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, Владимира ЛИТВИНА и Леонида ДЕРКАЧА.

Об этом в интервью «Фокусу» заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН, который и подписал постановление о возбуждении уголовного дела против Л.КУЧМЫ.

Р.КУЗЬМИН подтвердил, что перед тем, как использовать пленки Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в качестве вещественного доказательства, их подвергли дополнительной экспертизе.

«Более качественные исследования были проведены именно осенью 2010 года. По заключению дополнительных судебно-фоноскопических экспертиз, голоса лиц, причастных к убийству Георгия Гонгадзе, зафиксированные на плёнках Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, принадлежат Л.КУЧМЕ и Ю.Кравченко. Мы подтвердили отсутствие монтажа в том числе. По этой причине плёнки были положены в основу обвинения Л.КУЧМЫ», - заявил Р.КУЗЬМИН.

Объяснил замгенпрокурора и то, как устанавливалась подлинность голосов и событий, которые зафиксированы на пленках экс-майора: «Это следственная работа. Вот мы сейчас с вами беседуем. А какой-то сержант Иванов с диктофоном сидит в шкафу. Сержант Иванов же знает наши фамилии. Мы общаемся, называем друг друга по именам. Идентифицируем себя сами. Плюс сержант в шкафу тоже это видит и слышит. Плюс девушка в приёмной даёт показания, что вы заходили ко мне в кабинет в это время для интервью. Вам пропуск выписывали на проходной. Плюс распечатки наших телефонных переговоров показывают, что мы созванивались. Плюс начальник пресс-службы подтвердил, что вы присылали запрос на интервью, и он назначил нашу встречу на определённое время и т. д. и т. п. Совокупность всех этих фактов позволяет нам утверждать, что в такое-то время мы и правда встречались, находились в моём кабинете. Да ещё и фоноскопическая экспертиза идентифицирует наши голоса... Аналогия, надеюсь, понятна?».

Р.КУЗЬМИН также подтвердил, что на пленках зафиксированы голоса нынешнего председателя Верховной Рады В.ЛИТВИНА и экс-главы СБУ Л.ДЕРКАЧА - именно в контексте обсуждения Г.Гонгадзе. Их также планируется проверить на причастность к убийству, сказал заместитель генерального прокурора.