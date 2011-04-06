ВР сделала шаг к полному запрету игорного бизнеса

Верховная Рада Украины продвинулась на шаг к полному запрету игорного бизнеса. Об этом заявила УНИАН народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя принятие 5 апреля за основу проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине № 8024.

Говоря о разработанном ее документе, Н.КОРОЛЕВСКАЯ рассказала, что целью его принятия является устранение нарушений законодательства о запрете игорного бизнеса на территории Украины, усовершенствования механизма реализации запрета игорного бизнеса в Украине. В частности, действующий закон о запрете игорного бизнеса не охватывает так называемые интерактивные заведения, которые предлагают доступ к сети Интернет с целью участия в виртуальных азартных играх с размещением сервера в любой точке мира, а также компьютерные симуляторы.

По словам депутата, игра в виртуальных азартных играх позволяет получать баллы или очки, которые затем конвертируются в национальную валюту или перечисляются на электронные счета. С целью предотвращения нарушений законодательства о запрете игорного бизнеса возникает необходимость изменения термина "игорный бизнес" и, соответственно, "азартная игра", что позволит подвести под эти сроки интерактивные заведения и компьютерные симуляторы, сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, законопроектом предполагается вменить милиции обязанность обращаться в суд с иском о применении финансовых санкций, связанных с запретом организации и проведения азартных игр на территории Украины.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, принятие законопроекта позволит более эффективно контролировать выполнение закона о запрете игорного бизнеса в Украине. «Законодатель, не способный закрыть лазейки в законе, становится соучастником преступления. Сегодня мы можем либо усовершенствовать закон, либо стать соучастниками нарушителей законодательства», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. 5 апреля 2011 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства о запрещении игорного бизнеса в Украине».

За данное решение проголосовали 289 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом дается новое определение понятий «игорный бизнес» и «азартная игра».

В соответствии с законопроектом, игорный бизнес – деятельность, связанная с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм в казино, на игровых автоматах, компьютерных симуляторах, в букмекерских конторах, в интерактивных заведениях, в электронном (виртуальном) казино независимо от места расположения сервера.

Определено, что азартная игра – это любая игра, обязательным условием участия в которой является уплата игроком денег, что дает возможность делать ставки в любой форме и возможность получить выигрыш (приз) в любом виде, результат которой полностью или частично зависит от случайности.

В соответствии с законопроектом, милиция обязана обращаться в суд с иском о применении финансовых санкций, связанных с запретом организации и проведения азартных игр на территории Украины.