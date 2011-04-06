Еще один экс-бютовец перешел во фракцию ПР

14:17, 06 апреля 2011
Политика
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В рядах регионалов уже 190 нардепов

Народный депутат Украины Владимир СКУБЕНКО написал заявление о вхождении в состав фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Верховной Рады заявил председательствующий - первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК.

Таким образом, во фракции ПР насчитывается 190 депутатов.

В.СКУБЕНКО был избран в ВР по спискам Блока Юлии Тимошенко.

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