Еще один экс-бютовец перешел во фракцию ПР

Народный депутат Украины Владимир СКУБЕНКО написал заявление о вхождении в состав фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Верховной Рады заявил председательствующий - первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК.

Таким образом, во фракции ПР насчитывается 190 депутатов.

В.СКУБЕНКО был избран в ВР по спискам Блока Юлии Тимошенко.