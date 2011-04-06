Литвин: или Попов с Киевсоветом договорятся, или возможны варианты

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает возможности досрочных выборов Киевского городского совета и столичного городского председателя, если не договорятся между собой нынешний горсовет и председатель горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

Такое мнение председатель ВР высказал в интервью журналистам.

Он сообщил, что сегодня ознакомился с внесенным представителями фракции БЮТ проектом постановления относительно возможности досрочных выборов в Киеве, и «расписал его (проект постановления – УНИАН) на соответствующие комитеты».

В.ЛИТВИН отметил, что, если честно отвечать на вопрос относительно возможности поддержки в парламенте Украины решения о досрочных выборах в Киеве, то «это зависит от того, насколько будет найден язык между председателем Киевской городской госадминистрации и городским советом».

Председатель ВР убежден, что этот диалог сейчас происходит, «его нужно, очевидно, еще зафиксировать и подкрепить, тогда выборы состоятся в сроки, определенные законом, если нет – возможны варианты».