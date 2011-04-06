Азаров позвал министров подметать улицы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал членов правительства принять участие во Всеукраинском субботнике 16 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Я прошу всех членов правительства собственным примером вовлечь в это благородное дело местные общины, трудовые коллективы, учащуюся и студенческую молодежь, учреждения и организации, независимо от их собственности и подчинения”, - сказал Н.АЗАРОВ.

«1 апреля стартовал ежегодный национальный двухмесячник по очистке окружающей среды, в рамках которого будут проведены мероприятия по обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Цель проста и понятна – всем взяться за наведение порядка, ликвидировать несанкционированные свалки мусора, привести в надлежащее санитарное состояние придомовые территории, парки, скверы, детские и спортивные площадки, улицы, дороги, остановки городского транспорта”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Также он обратил внимание на необходимость привести в порядок все кладбища.

Кроме того, премьер-министр отметил, что обязанностью местной власти является озеленение своих территорий. “Я думаю, что мы все вместе продемонстрируем, какой красивой и приветливой может быть наша страна, которая в следующем году будет принимать первенство Европы по футболу”, - сказал он.