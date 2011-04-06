СБУ получила видео, на котором может быть угроза для Мельниченко

Несколько телеканалов предоставили Службе безопасности Украины видеозаписи, сделанные под Главным следственным управлением Генпрокуратуры.

Это записи, на которых, вероятно, могут быть зафиксированы лица, представляющие опасность жизни Николая Мельниченко.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники.

Ранее источники СМИ сообщали, что СБУ проверяет информацию о подготовке возможного покушения на экс-майора Управления госохраны Николая Мельниченко.

Записи Мельниченко, сделанные, как он утверждает, в кабинете экс-президента Леонида Кучмы, являются вещественным доказательством в деле против Кучмы, а сам он дает показания в этом деле.

Между тем, пресс-секретарь икс-майора Марина Клюсова заявила газете "Коммерсант-Украина", что Мельниченко "взял тайм-аут в общении с прессой, поскольку ближайшие два дня будет постоянно находиться в Генпрокуратуре".

Реагируя на заявление адвокатов Кучмы о том, что Мельниченко пытался скрыто снимать очную ставку с экс-президентом, Клюсова сказала:

"Николай Мельниченко возмущен действиями адвокатов Леонида Кучмы. Он видит в этом уловки, направленные на то, чтобы увести следствие от главного – поиска заказчика убийства Георгия Гонгадзе".