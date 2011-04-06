Тимошенко пожелала Януковичу мужества

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пожелала президенту Виктору Януковичу мужественно ответить на вопросы в зале Верховной Рады.

Об этом она написала на своей странице в "Twitter".

Тимошенко пожелала Януковичу "в четверг не только без ошибок зачитать послание, но и мужественно ответить на вопросы в зале ВР".

"Ежегодное послание предусматривает план действий на следующий год. Интересно, чем этот план будет отличаться от его предвыборной программы", - заявила политик.

"Президент в послании собирается подводить итоги за 20ть лет. Пусть не переутомляется и сделает итоги за прошлый год", - добавила она.

Как известно, в четверг президент выступит в Верховной Раде с посланием.

Украинская правда