Тимошенко пожелала Януковичу мужества
08:41, 06 апреля 2011Политика
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"Не только без ошибок зачитать послание..."
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пожелала президенту Виктору Януковичу мужественно ответить на вопросы в зале Верховной Рады.
Об этом она написала на своей странице в "Twitter".
Тимошенко пожелала Януковичу "в четверг не только без ошибок зачитать послание, но и мужественно ответить на вопросы в зале ВР".
"Ежегодное послание предусматривает план действий на следующий год. Интересно, чем этот план будет отличаться от его предвыборной программы", - заявила политик.
"Президент в послании собирается подводить итоги за 20ть лет. Пусть не переутомляется и сделает итоги за прошлый год", - добавила она.
Как известно, в четверг президент выступит в Верховной Раде с посланием.
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