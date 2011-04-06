ГПУ проверит «пишущие часы» Мельниченко

Генеральная прокуратура Украины по обращению адвокатов бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ назначила проверку относительно несанкционированной записи очной ставки, которая состоялась между ним и экс-майором Управления государственной охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Генпрокуратуре.

«По устному обращению к следователю адвокатов КУЧМЫ назначена проверка, по результатам которой будет предоставлен ответ», - отметил собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, в часах Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, на которые указывают адвокаты Л.КУЧМЫ, не выявлены какие-либо посторонние механизмы, которые могут копировать или нести какую-либо информацию.

Как сообщил УНИАН один из адвокатов Л.КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО, «во время очной ставки у нас возникло подозрение, что МЕЛЬНИЧЕНКО ведет скрытую видеозапись при помощи специального устройства, которое вмонтировано в наручные часы. В связи с этим мы обратились к следователю с устным ходатайством в порядке ст.94 Уголовно-процессуального кодекса возбудить уголовное дело в отношении указанного лица на основании того, что он без разрешения следователя мог осуществлять скрытую видеозапись».

По его словам, представителей защиты Л.КУЧМЫ натолкнул на такие действия тот факт, что во время очной ставки часы у Н.МЕЛЬНИЧЕНКО внезапно остановились и больше не показывали точное время.