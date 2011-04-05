В МИД объяснили: дипломату не понравилось обслуживание в самолете

Министерство иностранных дел Украины подтверждает, что в московском аэропорту «Шереметьево» 4 апреля произошел инцидент между работником центрального аппарата МИД Украины Владимиром КОНОВАЛОВЫМ и стюардессой рейса SU542 “Ханой – Москва” Ириной ЩЕРБАКОВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Мы внимательно проанализировали ситуацию, которая была вызвана тем, что нашему сотруднику не понравился уровень обслуживания в самолете, в результате чего возникла перепалка», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, В.КОНОВАЛОВ уже вернулся в Киев. Вчера состоялся его телефонный разговор с И.ЩЕРБАКОВОЙ. Он принес ей извинения за инцидент, который возник на борту самолета.

«Учитывая традиционную требовательность к действиям украинских дипломатов, В.КОНОВАЛОВУ был вынесен устный выговор. Таким образом, мы считаем данный инцидент исчерпанным», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

В.КОНОВАЛОВ находился в командировке.