ЮЩЕНКО ДАЛ ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым продлил легитимность Верховной Рады еще на один день, – на сегодня, 1 июня.

Текст указа размещен на официальном сайте Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 мая, В.ЮЩЕНКО своим указом уже продлевал на один день легитимность Верховной Рады V созыва.

Раньше, 29 мая, Президент приостановил действие своего Указа о роспуске ВР V созыва на два дня для принятия законопроектов. В то же время Верховная Рада не успела принять законопроекты, необходимые для проведения внеочередных парламентских выборов 30 сентября.