Коломойский объединил евреев Европы

Необычное зрелище смогли наблюдать сегодня парижане. Как сообщает сайт MIGnews, десятки автобусов с еврейскими делегациями из Бельгии, Англии, Нидерландов, Германии, Франции, Украины, Чехии, Венгрии привезли делегатов на крупнейший еврейский форум Европы в Париж.

В начале форума сотни делегатов приветствовал глава евреев Франции Пьер Беснану. Он также зачитал съезду приветствие президента Израиля Шимона Переса, который подчеркнул, что считает именно такой форум острой необходимостью для нового диалога Израиля и Европы.

Уникальность форума еще и в том, что его работа проходит в пленарных заседаниях по нескольким небольшим секциям (емкостью до 200 человек), в которых ведется профессиональная дискуссия и детально рассматриваются разнообразнейшие аспекты еврейской жизни: от образования до музыкальных увлечений, от политики до внутренних проблем Израиля, от Интернет-пространства до кашрута. Кстати, впервые в Европе происходит такого уровня мероприятие, в котором обеспечен полный кашрут. Среди делегатов – большое число молодежных организаций из Германии, Великобритании, Голландии, Бельгии, России, Украины, которое демонстрирует миру новое, молодое лицо Европы.

Можно сказать, что с самого начала форума в Париже приняты абсолютно революционные решения – особенно для Старого Света. Например, уже в 28 странах начал действовать общеевропейский «телефон доверия», на который в любой уголке Европы могут бесплатно звонить люди и сообщать о возникающих проблемах и фактах ксенофобии и антисемитизма. Разработана единая концепция еврейской жизни в Европе — от совместных молодежных лагерей до единой образовательной системы, без которой невозможно формирование полноценной еврейской жизни в общинах. Поможет в этом и создание единого европейского еврейского журнала, название которого тоже подскажут участники парижского форума путем голосования.

Вместо разрозненных и разобщенных еврейских структур в странах создан Европейский еврейский Совет (EJU), координирующий действия общин Европы. В единую систему будут объединены различные еврейские структуры — от образовательных до молодежных, от религиозных до политических течений.

На форуме в Париже проведено уникальное голосование за новое руководство европейского еврейства, результаты которого будут обобщены на завтрашнем дне съезда. Также провозглашена идея революционной структуры — Европейского еврейского парламента (его первое заседание состоится уже сегодня), который сможет на равных, на одном языке вести диалог с парламентариями и правительствами стран Европы.

Важность этого шага подчеркивает присутствие в зале парижского форума многих политических и государственных деятелей, европарламентариев, ведущих раввинов Европы, руководителей авторитетных общественных организаций и еврейских общин. Депутат израильского Кнессета Анастасия Михаэли сказала, что потрясена увиденным. Депутат Кнессета Фаина Киршенбаум сказала, что считает ключевым моментом диалога Европы и Израиля создание Европейского еврейского парламента. Депутат Европарламента от Чехии Ольга Шенолова сказала, что считает очень интересной идею начала диалога будущего Европейского еврейского парламента с европарламентариями.

Особо сильное впечатление на присутствующих делегатов форума произвела зажигательная речь председателя конференции президентов еврейских организаций Америки Мальколма Хонлайна. С особым вниманием был воспринят его рассказ о встречах с президентом США, на которых у него была возможность высказать позицию американского еврейства на происходящее в мире. «Для нас самое важное сегодня – ломать барьеры внутри наших организаций. Поэтому ваш Европейский совет еврейских организаций и будущий Европейский еврейский парламент являются ключевыми партнерами в диалоге с американским еврейством», — подчеркнул Мальколм Хонлайн.

Резонанс на форуме вызвала идея президента Европейского совета еврейских организаций Игоря Коломойского запустить в ближайшее время еврейский новостийный телеканал на основных мировых языках. Игорь Коломойский подчеркнул, что в ближайшие полгода этот телеканал смогут принимать не только в Европе, но в США и Канаде.