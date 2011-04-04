В следующей ВР Литвин спикером не будет, «даже если на колени станет»?

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК убежден, что действующий Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не возглавит парламент следующего созыва.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что экс-президент Леонид КУЧМА сейчас является жертвой системы, которую он сам и создал, Л.КРАВЧУК сказал: “Абсолютно. Система съедает не только КУЧМУ, а всех. И когда ЯНУКОВИЧ стал Президентом, он увидел, что нынешняя система съест и его. Я, кстати, не думаю, что он склонен создать диктатуру. Потому что страна не готова к этому. Он живет в реальном мире и все видит - и телевидение, митинги, и майданы...”.

При этом Л.КРАВЧУК думает, что ни В.ЯНУКОВИЧ, ни В.ЛИТВИН не станут основными жертвами дела против Л.КУЧМЫ. “ЛИТВИН не является сейчас столь важной фигурой для Украины, чтобы на нем сосредоточить все стрелы. В нынешнем парламенте власть уже может обойтись без ЛИТВИНА. А в следующем парламенте, я абсолютно убежден, ЛИТВИНА уже не сделают Председателем Верховной Рады. Даже если он будет на коленях стоять и говорить, что у него лучшая партия в мире”, – сказал он.

“И я не думаю, что пленки могут негативно повлиять на ЯНУКОВИЧА. Все эти люди были подчиненными по отношению к КУЧМЕ. ЯНУКОВИЧ был подчиненным, он выполнял директивы главы государства”, – добавил Л.КРАВЧУК.