Женская команда по вольной борьбе завоевала три "золота" на ЧЕ

Сразу 4 награды получили женщины украинской сборной во второй день соревнований на чемпионате Европы по борьбе, состоявшемся в Дортмунде (Германия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, в весе до 59 кг, украинка Анна ВАСИЛЕНКО в первом круге преодолела австрийскую спортсменку Лауру РАФЛЕР и Анастасию ГРИГОРЬЕВУ из Латвии, которая приехала защищать свой титул чемпионки Европы. На пути к финалу Анну остановила лишь румынка Георгиана ПАЯК. В итоге А.ВАСИЛЕНКО получила бронзовую награду чемпионата.

Второе «золото» для команды завоевала Юлия ОСТАПЧУК (до 63 кг), уверенно преодолевшая Сару Мари КОННОЛЛИ из Великобритании, Лауру СКУЖИНУ из Латвии, Марию Терезу МЕНДЕЗ из Испании и Олесю ЗАМУЛУ из Азербайджана. В финале украинка встретилась с болгаркой Таби МУСТАФОЙ, но остановить Юлию на пути к титулу чемпионки Европы никто не смог.

Собрав все возможное золото на юниорских первенствах, Алина МАХИНЯ (до 67 кг) уверенно стартовала и в Дортмунде. В первом круге наша спортсменка победила чемпионку мира 2006 года испанку Аврору Фажардо ПЬЕРДО. Немка Ивон Михаэла ИНГЛИЧ также не смогла противостоять натиску украинки. В финале Алина уступила чемпионке Европы прошлого года Надежде СЕМЕНЦОВОЙ из Азербайджана и стала серебряным призером чемпионата Европы.

Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Екатерина БУРМИСТРОВА (до 72 кг) подтвердила свой высокий класс. Преодолев Синтию Ванессу ВЕСКАН из Франции и Марину ГАСТЛ из Австрии, украинка торжествовала и над самой титулованной спортсменкой в мире – Станкой ЗЛАТЕВОЙ из Болгарии. В финале она оказалась сильнее и белоруски Василисы МАРЗАЛЮК и получила очередное «золото» континентального первенства.

Украинская сборная по вольной борьбе возвращается домой с восемью наградами. Женская команда получила 6 медалей (три «золота», два «серебра» и одну «бронзу»), а мужская – две «бронзы».