Саратов: за несвоевременное регирование будет строжайший спрос

В Севастополе до 15 апреля будет создана электронная общественная приёмная городской администрации для улучшения связи с населением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ во время проведения заседания регионального комитета по экономическим реформам.

«Я каждый день рассматриваю в среднем 10 вопросов. Теперь это будут делать все руководители администрации. Такая же система должна быть внедрена и на коммунальных предприятиях», - сказал глава ГГА.

По утверждению В.САРАТОВА, за несвоевременное реагирование руководителей на запросы горожан будет строжайший спрос. «Вопрос контроля над своевременной реакцией руководителей коммунальных предприятий на запросы севастопольцев будет отработан. Сейчас каждую неделю проходит подведение итогов, какое предприятие как сработало. Все те руководители, которые не понимают важности этой работы, будут заменены», - отметил он.