Королевская: 1 апреля – идеальный день для вступления в Партию регионов

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что только 1 апреля – идеальный день для вступления в Партию регионов.

Об этом она заявила в комментарии УНИАН в субботу по поводу вчерашнего сообщения пресс-службы Партии регионов о том, что ряд народных депутатов фракции БЮТ в Верховной Раде Украины планирует вступить в ряды фракции Партии регионов. В числе вероятных кандидатов на вхождение во фракцию ПР были названы Сергей ВЛАСЕНКО, Н.КОРОЛЕВСКАЯ, Юрий ТРЫНДЮК и Сергей ПАШИНСКИЙ.

Позже Партия регионов аннулировала свою новость, назвав ее «первоапрельской шуткой».

«Хорошо, что они сами признают, что только 1 апреля – идеальный день для вступления в Партию регионов», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что уже в ближайшее время его фракция пополнится новыми членами из оппозиции.

Он также заявил о том, что, кроме названных депутатов, ряды "БЮТ-Батькивщины" намереваются покинуть еще 7 парламентариев.

"Однако они пока решили не входить ни в одну из фракций Верховной Рады", - подчеркнул В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

"Спешим вам сообщить, что эта информация была первоапрельским розыгрышом", - заявила позже пресс-служба Партии регионов.