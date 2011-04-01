Попова и Партию регионов призывают распустить Киевраду

Глава гражданского объединения «Новый Киев», лидер Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК призывает председателя Киевской горгосадминистрации Александра ПОПОВА и Партию регионов распустить Киевский городской совет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГО «Новый Киев».

З.ШКИРЯК уверен, что единственным правильным и полезным решением для Киева станут немедленные выборы мера и Киевсовета.

«Через СМИ я обращаюсь лично к господину ПОПОВУ: Александр Павлович, хотите понравиться киевлянам и быть честным, привлекайте мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его «молодую команду» к ответственности, распустите Киевсовет и идите на выборы. Ваше большинство в Верховной Раде может решить это за 5 минут. Все остальное - пустые декларации и банальная ложь», - сказал он.

По его мнению, война между «командой ЧЕРНОВЕЦКОГО» и А.ПОПОВЫМ достигла апогея. «Глава КГГА всеми силами пытается подмять под себя большинство в Киевсовете в расчете на лояльность депутатов в будущей избирательной кампании», - прокомментировал З.ШКИРЯК вчерашнюю сессию Киевсовета.

Он считает, что стремление А.ПОПОВА сформировать новое «неподкупное» большинство в Киевском совете является «очередным фарсом».

«Это еще одно проявление политики двойных стандартов, используемое действующей властью. Я напомню, что 80% нынешнего депутатского корпуса Киевсовета голосовали за решения об отводе киевских земель совместно с Блоком Черновецкого. Они вместе разворовывали киевские активы, и фракция Партии регионов принимала активное участие в этих процессах. К этому причастны все без исключения фракции, представленные ныне в городском парламенте, включая и часть так называемых оппозиционных», - заявил лидер СХП.

«Красноречивое свидетельство тому можно найти на стоянке мэрии в день заседания Киевсовета. С приездом депутатов она превращается в Женевский автосалон. Киевские избранники зачастую значительно богаче своих коллег из Верховной Рады. Из кого же Александр Павлович собирается формировать новое большинство, и главное - что это даст городу?», - заявил З.ШКИРЯК.

По его словам, киевляне от такого решения не выиграют, потому что «новое большинство будет означать лишь новые финансовые аппетиты тех, кто поддержит ПОПОВА».

Кроме того, уверен З.ШКИРЯК, пока Киевсовет будет заниматься политикой, социально-экономические вопросы отойдут на второй план, и вместо решения проблем киевлян депутаты сконцентрируются на переделе власти.

«ЧЕРНОВЕЦКИЙ и Ко уже давно должны отвечать на вопросы в Генпрокуратуре и находиться под стражей. Если ПОПОВ и Партия регионов действительно хотят быть честными перед жителями столицы, им стоит распустить Киевсовет и провести досрочные выборы в Киеве, а не заниматься подменой понятий, обманывая при этом людей», - считает лидер «Нового Киева».

Кроме того, З.ШКИРЯК предложил всем действующим депутатам Киевсовета публично показать общественности свои реальные активы.

Как сообщал УНИАН, 31 марта А.ПОПОВ заявил, что в ближайшее время намерен начать консультации по созданию нового большинства в Киевсовете. Без нового большинства, сомневается он, не удастся вернуть розданные активы города, необходимые для обеспечения развития столицы.