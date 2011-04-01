НУ пугает Украину мировыми ценами на продукты

Партия «Наша Украина» выступает против намерений власти открыть рынок украинской земли для иностранцев и продажи сельскохозяйственных земель иностранным гражданам и компаниям с долей иностранного капитала.

Как сообщает сайт «Нашей Украины», в партии считают, что продажа земли иностранцам противоречит интересам граждан и всей нашей страны.

«Земля является наибольшим национальным капиталом и стратегическим ресурсом страны, сохранение которого в собственности украинских граждан является гарантией суверенитета Украины и благосостояния каждого украинца», - заявляют в партии.

В «Нашей Украине» считают, что разрешение на продажу украинской земли иностранцам приведет к контролю иностранцев над агропромышленным комплексом Украины, который на сегодня входит в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции.

«Можно предположить, что, имея в собственности украинскую землю, иностранцы будут руководствоваться не продовольственными потребностями Украины или социальными проблемами украинского села, а спросом на международных рынках. В итоге украинцы получат мировые цены на продукты питания», - отмечают в партии, подчеркивая, что, продав землю иностранному капиталу, государство потеряет реальные рычаги на аграрном и продовольственном рынках и окончательно закрепится в статусе сырьевого придатка для развитых стран.

В связи с этим «Наша Украина» требует от власти вдумчивого подхода в деле земельной реформы и призывает учесть опыт других стран, в большинстве из которых установлен запрет или жесткие ограничения на продажу сельскохозяйственной земли иностранным компаниям.

В партии напоминают, что новые члены Европейского Союза, в частности, Венгрия, Румыния, Болгария, Литва после введения рынка земли установили многолетний мораторий на продажу земли иностранцам.

В “Нашей Украине” также предостерегают власть от повторения аргентинского сценария, когда в результате дефолта в 2002 году это государство было вынуждено рассчитываться за государственные долги именно землей.

Члены «Нашей Украины» считают, что вместо продажи земли необходимо применить принцип долгосрочной аренды, что будет способствовать иностранным инвестициям. Уже сегодня, по некоторым оценкам, в пользовании агрохолдингов с долей иностранного капитала находится почти 10 млн. га сельскохозяйственной земли Украины.

«Аренда должна быть единственным способом использования украинских земель иностранными компаниями. Такой подход преобладает во всех развитых странах, в частности во Франции, США, Канаде, Израиле. Аренда будет давать дополнительные средства местным общинам, что будет нести выгоду не для чиновников в Киеве, которые будут наживаться на земельных сделках, а людям на местах, нашим гражданам», - подчеркивают в партии.

Также в «Нашей Украине» считают, что нужно принять законы о рынке земли и земельном кадастре, чтобы создать прозрачные механизмы рынка земли, оценить стоимость земли и ввести необходимые ограничения относительно размера частного землевладения. Кроме того, следует сохранить целевое назначение и контроль качества земель. «Земельная реформа должна проходить прозрачно, продуманно, с приоритетным вниманием к потребностям местных общин», отмечают в партии.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА заявляет, что в рамках земельной реформы в Украине с 2012 года планируется разрешить продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам.

"С 1 января 2012 года рынок сельскохозяйственных земель должен быть открыт. Не только для граждан Украины, но и для иностранных граждан, которые захотят работать в этой важной сфере", - сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, в течение первого полугодия 2011 года планируется разработать и принять законодательную базу, необходимую для осуществления земельной реформы. "Развитие рынка земли предполагает подготовку законодательной базы, которая ограничивает возможность ее неэффективного использования. Все эти законы должны быть приняты в первой половине 2011 года, чтобы с 2012 года рынок земли заработал полностью", - подчеркнула она.

И.АКИМОВА также добавила, что в первую очередь речь идет о завершении создания земельного кадастра и ведения всех необходимых регистрационных документов.

Закон о рынке земли Верховная Рада Украины планирует принять в первом квартале 2011 года. Законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения предусматривает предотвращение спекуляций с землей, урегулирование вопросов о том, кто имеет право покупать землю (в частности, иностранные граждане не имеют права приобретать сельхозземли), а также устанавливает минимальную стоимость сельскохозяйственных земель.

2 марта Верховная Рада отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.