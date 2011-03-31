Янукович: Память о Гурченко навсегда останется в наших сердцах

16:43, 31 марта 2011
Политика
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Президент выразил соболезнования родным

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования родным, близким и коллегам Народной артистки СССР Людмилы Марковны Гурченко. Об этом  сообщает пресс-служба главы государства.

 "В это скорбное время примите мои искренние соболезнования в связи со смертью величайшей актрисы современности – Людмилы Марковны Гурченко.

Ушла из жизни настоящая легенда кино и театра, чей непревзойденный талант, природная обворожительность, благородство, сила духовной красоты и созданные ею яркие незабываемые образы останутся в памяти миллионов почитателей ее творчества в Украине.

Искренне разделяю горе вашей семьи и скорблю вместе с вами.

Вечная память об истинно народной артистке навсегда останется в наших сердцах", - говорится в соболезновании Главы Украинского государства.

 

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