Тимошенко подарила Турчинову новый план для экстремальных условий

Лидер партии "Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО подарила своему заместителю Александру ТУРЧИНОВУ на день рождения план действий в экстремальных условиях.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter.

"Сегодня День рождения у Саши (ТУРЧИНОВА). Мой настоящий и искренний друг через всю жизнь. Подарила ему новый План Действий в экстремальных условиях", - написала Ю.Тимошенко.

Позже лидер партии "Батьківщина" отреагировала на подарок, которій сделали в Брунее Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ. "Президенту в Брунее подарили длинноносую брунейского мартышку, мой подарок ТУРЧИНОВУ на фоне этого выглядит менее оригинально", - считает она.