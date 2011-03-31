Могилев придумал, как отучить пьяных мажоров садиться за руль

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ считает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или без прав надо изымать транспортное средство и продавать его с аукциона, предоставив владельцу право выкупа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«С моей точки зрения, нам необходимо менять штрафные санкции. Они должны быть четко расписаны», - сказал А.МОГИЛЕВ. В частности, он отметил, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, если бы была такая законодательная норма, можно было бы продать транспортное средство с аукциона, предоставив право владельцу выкупить свое авто, но при этом 20-30% от стоимости автомобиля должно быть оплачено в бюджет.

«И тогда так называемые мажоры подумают стоит ли пьяным садиться за руль или нет», - допустил А.МОГИЛЕВ, заметив, что он не является законодателем и этот вопрос, если он достойный внимания, должна рассматривать Верховная Рада.