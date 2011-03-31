Попов призывает к смене руководства Киевсовета и созданию нового большинства

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ выступает за смену руководства Киевсовета и формирование нового большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в завершение своего отчета перед депутатами Киевсовета, в котором отмечал значительные убытки городского бюджета из-за решений совета в предыдущие годы, касавшихся раздачи земель и коммунального имущества.

А.ПОПОВ выразил уверенность, что далеко не все депутаты, присутствующие в сессионном зале, голосовали за решения, в результате которых стали возможны многомиллиардные аферы с киевской землей и собственностью территориальной общины.

«Я уверен, что значительная часть из вас занимали последовательную и принципиальную позицию, всячески противодействуя незаконным действиям отдельных личностей. Именно к вам я обращаюсь сейчас и призываю объединить наши усилия с целью налаживания эффективного сотрудничества исполнительной власти и депутатского корпуса ради реализации намеченных планов и программ. Убежден, что оно возможно лишь при условии решения вопроса смены руководства Киевсовета и формирования нового конструктивного большинства. Я верю, что подавляющее большинство депутатов осознает необходимость таких шагов и в состоянии их осуществить. Их уже давно ожидают киевляне», - отметил А.ПОПОВ.