Прокуратура возмущена киевскими властями

Прокуратура Киева выявила многочисленные нарушения при передаче в пользование помещений и земельных участков учебных заведений столицы.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора - прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК сегодня на межведомственном совещании.

В частности, по его данным, помещения и территории учебных заведений используются субъектами хозяйствования для предпринимательской деятельности, не связанной с работой с детьми.

«Проверки выявили не единичные факты размещения в школах и детских садиках станций технического обслуживания автомобилей, мастерских по ремонту мебели, пошиву одежды, производству продуктов питания. В частности, в Киевском городском доме учителя разместился цех по производству продуктов питания, а в Киевском университета им. Бориса Гринченко – цех по производству поп-корна и парикмахерская», - рассказал прокурор столицы.

А.МЕЛЬНИК подчеркнул, что не по назначению используются помещения дошкольных учебных заведений бюджетными организациями – налоговой службой, Пенсионным фондом, милицией.

По его словам, органы власти не предпринимают меры для того, чтобы ускорить передачу в коммунальную собственность ведомственных дошкольных учреждений, а на земельные участки, которые находятся в пользовании учебных заведений много лет, не оформляют необходимые документы, что способствует отчуждению этих участков.

«Складывается впечатление, что создаются такие условия, которые позволяют практически беспрепятственно изымать земельные участки, закрепленные за учебными заведениями, в пользу третьих лиц. Такие грубые и системные нарушения требований действующего законодательства могли быть допущены только на фоне бездеятельности Главного управления образования и науки и Главного управления коммунальной собственности», - подчеркнул прокурор Киева.

Всего, проинформировал он, по результатам проверки прокуратура опротестовала ряд решений органов власти о передаче 107 субъектам помещений учебных заведений Киева площадью более 9 тыс. кв. м. Также прокуратура столицы заявила 10 исков, внесла 143 документа реагирования.

С 1991 по 2010 годы в Киеве осталось из почти 800 детских садиков всего 566. 75% детсадов перегружены на треть.